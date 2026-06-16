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Diyarbakır'da yıl sonu sergisi açıldı

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Diyarbakır'da öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projelerin sergilendiği Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Sergisi açıldı. Sergide bilimsel ve akademik çalışmalar yer alıyor.

Diyarbakır'da öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projelerin yer aldığı "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Sergisi" açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, açılışı yapılan sergide 2025-2026 eğitim öğretim dönemi boyunca yürütülen bilimsel ve akademik çalışmaların sergilendi.

Sergide, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde ortaya koydukları ürünler ve projeler yer aldı.

Yıl boyunca yürütülen çalışmaların çıktılarının paylaşıldığı sergi, eğitimde yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sunacak.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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