Lice'de Silahlı Saldırı: 1 Kadın Öldü
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti.
Kırsal Dallıca Mahallesi'nde dün akşam Veysi Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki hafif ticari araca bir evden silahlı saldırıda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Saldırıda araçta bulunan Figen Baran ağır yaralandı.
Ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.