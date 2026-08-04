Haberler

Lice'de Silahlı Saldırı: 1 Kadın Öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti.

Kırsal Dallıca Mahallesi'nde dün akşam Veysi Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki hafif ticari araca bir evden silahlı saldırıda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saldırıda araçta bulunan Figen Baran ağır yaralandı.

Ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi

Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı

Resmen açıklandı! Artık Türkiye'de görev yapacak
Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti

Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası