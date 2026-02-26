Diyarbakır'da gıda denetimleri sürüyor

Haberler

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesi gıda güvenliği amaçlı denetimler sıklaştırıldı. Gıda Kontrol Görevlileri, ekmek ve unlu mamuller üreten fırınlar ile toplu tüketim alanlarında hijyen ve mevzuata uygunluk denetimleri yapıyor.

DİYARBAKIR'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gıda güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gıda ürünlerinin güvenilir ve mevzuata uygun olması için denetimler gerçekleştiriyor.

Gıda Kontrol Görevlileri tarafından yürütülen denetimlerde, öncelikli olarak ekmek, unlu mamuller ve sade pide üretimi yapan fırınlar kontrol ediliyor. Denetimler kapsamında, kayıtlı işletmelerin faaliyet alanlarının resmi belgelerle uyumlu olup olmadığı da inceleniyor. Ramazan ayı boyunca özellikle iftar saatlerine yakın zamanlarda lokanta ve restoranlar gibi toplu tüketim alanlarında denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi. Ayrıca pastacılık ürünleri, şekerleme satış noktaları ve tatlı üretimi yapan iş yerleri de detaylı şekilde denetleniyor. Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Ramazan ayı boyunca sürdürülen denetimlerde işletmelerin hijyen ve temizlik kurallarına uygunluğunun titizlikle inceleneceğini ifade etti.

