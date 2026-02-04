Diyarbakır'da denetlenen 8 işletmeye 528 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır'da yapılan gıda denetimlerinde 8 işletmeye 528 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince Merkez Kayapınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 5996 sayılı Kanun kapsamında süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletmeler ile tavuk döner satışı yapan gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Hijyen ve saklama koşullarını taşımayan 5 işletmede ele geçirilen 460 kilogram peynir, ekiplerce imha edildi.

Mevzuata aykırı faaliyet gösteren 8 işletmeye ise 528 bin lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.