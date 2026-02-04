Haberler

Diyarbakır'da denetlenen 8 işletmeye 528 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır'da denetlenen 8 işletmeye 528 bin lira ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da yapılan gıda denetimlerinde hijyen koşullarını taşımayan 8 işletmeye toplam 528 bin lira ceza kesildi ve 460 kilogram peynir imha edildi.

Diyarbakır'da yapılan gıda denetimlerinde 8 işletmeye 528 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince Merkez Kayapınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 5996 sayılı Kanun kapsamında süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletmeler ile tavuk döner satışı yapan gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Hijyen ve saklama koşullarını taşımayan 5 işletmede ele geçirilen 460 kilogram peynir, ekiplerce imha edildi.

Mevzuata aykırı faaliyet gösteren 8 işletmeye ise 528 bin lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek

F.Bahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi