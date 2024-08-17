Diyarbakır'da Gençlere Kültür Gezisi Düzenlendi

DİYARBAKIR Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 50 gence, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımaları için kültür gezisi organize etti.

İki bölüm şeklinde organize edilen gezinin ilk bölümünde Hazreti Süleyman Camii, İç Kale Müzesi, Nasuh Paşa Camii, Fatih Paşa Camii, Dört Ayaklı Minare, Ulu Camii ve Hasan Paşa Hanı, ikinci bölümünde, İslam coğrafyasının kutsal mekanlarından biri olarak kabul edilen Eğil'deki Zülküf Peygamber ve Elyesa Peygamber Türbesi ziyaret edildi. Ardından, Dicle Barajı'nda düzenlenen tekne gezisiyle gençlere doğayla iç içe bir deneyim sunuldu. Etkinlik, gençlere hediye verilmesiyle sona erdi.