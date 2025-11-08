Diyarbakır'da Geleceğe Nefes Projesi ile kırsalda 'yeşil vatan' sevgisi aşılanıyor

Diyarbakır'da "Geleceğe Nefes Projesi" ile kırsaldaki öğrencilere yeşil vatan sevgisi aşılanıyor.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü "yeşil vatan" seferberliği kapsamında "Geleceğe Nefes Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında orman mühendisleri, muhafaza memurları ve yangınlarla mücadele timleri kırsal mahallelerdeki okulları geziyor.

Çocukların coşkusuyla karşılanan ekip, sınıfta ağaçların ve ormanların önemini anlatıyor, ardından okul bahçesinde öğrencilere tohumun fidana, fidanın ağaca yolculuğu uygulamalı olarak gösteriyor.

İl genelinde tüm okulları ziyaret etmeyi hedefleyen ekip, "yeşil vatan" seferberlik ruhunu bugünün fidanları yarının umudu olan çocuklara aşılamak istiyor.

Ellerinde fidanlarla yola çıkan ekibin bir durağı da Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Yayvantepe Mahallesi'ndeki ilkokul oldu.

"Hedefimiz daha yeşil bir vatan"

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünde Ağaçlandırma Şefi ve proje koordinatörü Suzan Aydın, AA muhabirine, son yıllarda iklim değişikliği, küresel ısınma ve insan kaynaklı nedenlerden dolayı birçok orman yangının yaşandığını söyledi.

El ele vererek yaraları sarmak ve Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca fidanı yeniden yeşertmek için harekete geçtiklerini anlatan Aydın, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yeşil vatan seferberliği kapsamında milyonlarca fidanı toprakla buluşturacağız. Çocuklarımıza daha yeşil bir vatan emanet etmek için tüm ekibimizle seferberlik ruhuyla çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Ağaçlandırma seferberliğinde 7'den 70'e herkese görev düştüğünü belirten Aydın, yeşil vatan seferberliği kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını, bu kapsamda 91 okulun talebini karşıladıklarını bildirdi.

Okulların başvurusunun her geçen gün arttığını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli olan özellikle kırsaldaki çocuklara bu bilgileri aşılamak ve hedefimiz onlara daha yeşil bir vatan bırakmak. Kırsaldaki bütün okullara ulaşarak bütün çocuklarımıza önce eğitim veriyoruz, sonra da fidanların toprakla nasıl buluşturulacağını öğretiyoruz. Yüreğinde ağaç sevgisi taşıyan herkes gelecegenefes.gov.tr adresinden ağaç sahiplenip toprakla buluşturabilir."

Yayvantepe İlkokulunda sınıf öğretmeni Yusuf Tümay da öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve fidan dikmelerini sağlamak için projeye dahil olduklarını söyledi.

Tümay, "Atalarımızın da dediği gibi 'ağaç yaşken eğilir'. Çocuklarımız bilinçlenmeli ve ağaçları sevmeli." dedi.

Öğrencilerden 10 yaşındaki Serdar Şengün ise ormanların önemine değinerek, "Ağaçların da canı var, ağaçları keserlerse bizim de canımız yanar. Ağaçlar bize oksijen verir. Sincapların, baykuşların ve diğer canlıları yuvası." ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Zerya Taşdelen de ağaçlara sahip çıkmaları gerektiğini dile getirdi.

Muhammed Baver Taşdelen (8) de ormanları korumak için çok çalışacağını anlattı.