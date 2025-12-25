Diyarbakır'da Gece Gökyüzünü Aydınlatan Parlak Işık

DİYARBAKIR'da gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan parlak ışık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da dün gece saatlerinde gökyüzünde ani bir parlama yaşandı. Gökyüzünü aydınlatan ışık, kent merkezinde ve ilçelerde görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, parlak ışığın hızla süzüldüğü ve çevreyi anlık olarak aydınlattığı görüldü. Parlak ışığın ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.