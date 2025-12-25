Haberler

Diyarbakır'da Gece Gökyüzünü Aydınlatan Parlak Işık

Diyarbakır'da Gece Gökyüzünü Aydınlatan Parlak Işık
Güncelleme:
Diyarbakır'da gece saatlerinde görülen parlak ışık, güvenlik kameralarına yansıdı. Parlak ışığın ne olduğu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

DİYARBAKIR'da gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan parlak ışık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da dün gece saatlerinde gökyüzünde ani bir parlama yaşandı. Gökyüzünü aydınlatan ışık, kent merkezinde ve ilçelerde görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, parlak ışığın hızla süzüldüğü ve çevreyi anlık olarak aydınlattığı görüldü. Parlak ışığın ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

