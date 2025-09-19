Diyarbakır'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları

DİYARBAKIR'da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Müdürlük hizmet binasından başlayan 'Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda' yürüyüşü, Yenişehir ilçesindeki Anıtpark'ta sona erdi. Burada düzenlenen törende ise Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Programa Vali Murat Zorluoğlu, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Velat Esen, Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Siraç Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.