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Amedspor'da bilet rekoru: 30 dakikada 28 bin bilet satıldı

Amedspor'da bilet rekoru: 30 dakikada 28 bin bilet satıldı
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Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, ilk maçında Erzurumspor'u ağırlayacak. Satışa çıkan biletler yarım saatte tükenirken, maçı İçişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı da tribünden izleyecek.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk edeceği Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, satışa çıkmasının ardından yarım saatte yaklaşık 28 bin bilet satıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde sürdürdü.

Amed Sportif Faaliyetler'in bu yıl Süper Lig'de mücadele etmesiyle Diyarbakır'ı futbol heyecanı sardı. Takımın 16 Ağustos Pazar saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda Erzurumspor'u konuk edeceği karşılaşmanın biletleri bu sabah saatlerinde satışı sunuldu. Dijital ortamda satışa sunulan biletlerinden yaklaşık 28 bin adedi 30 dakikada tükendi.

İKİ BAKAN MAÇI İZLEMEK İÇİN DİYARBAKIR'A GELECEK

Maç günü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kente geleceği ve gün içerisindeki temaslarının ardından maçı tribünde izleyeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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