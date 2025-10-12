Haberler

Diyarbakır'da Fırtına Anında Yıldırım Düşmesi Görüntülendi

Güncelleme:
Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Ergani ilçesinde araziye yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte gün boyu parçalı bulutlu seyreden hava, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Yağışla birlikte gök gürültüsü etkili olurken, Ergani ilçesi kırsal Gürpınar Mahallesi'nde araziye yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışların Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
