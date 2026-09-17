Diyarbakır'da eski eşini silahla öldüren kişi polisten kaçamayınca yaşamına son verdi

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Diyarbakır'da tartıştığı eski eşini silahla öldüren kişi polisten kaçamayınca aynı silahla intihar etti.

Bir süre önce boşanan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen bir kişi ve eski eşi, merkez Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nde konuşmak için bir araya geldi.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından eski karısına silahla ateş eden kişi, yaralı kadını zorla araca bindirip olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı takibe aldı.

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, aynı silahla intihar etti.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadın ile eski eşinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA