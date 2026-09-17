Haberler

Diyarbakır'da eski eşini silahla öldüren kişi polisten kaçamayınca yaşamına son verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da tartıştığı eski eşini silahla öldüren kişi polisten kaçamayınca aynı silahla intihar etti.

Diyarbakır'da tartıştığı eski eşini silahla öldüren kişi polisten kaçamayınca aynı silahla intihar etti.

Bir süre önce boşanan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen bir kişi ve eski eşi, merkez Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi'nde konuşmak için bir araya geldi.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından eski karısına silahla ateş eden kişi, yaralı kadını zorla araca bindirip olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı takibe aldı.

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, aynı silahla intihar etti.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadın ile eski eşinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
Aziz Yıldırım, Okan Buruk'un listesindeki yıldız için devreye girdi

Aynı yıldızı istiyorlar! Değeri tam 40 milyon euro
Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
53 yıllık hasret böyle bitti! Stadı ateşe verdiler

Geceye damga vuran görüntü! Herkes onları konuşuyor
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti

Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti