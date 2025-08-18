Diyarbakır'da Eşini Öldüren Adam İntihara Kalkıştı

Diyarbakır'da Nazlı Demir, taksiden indikten sonra eşi Kemal Demir tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Seken kurşunlar taksi şoförüne de isabet etti. Kemal Demir, olay sonrası intihara girişimde bulundu ve ağır yaralandı.

1) EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

DİYARBAKIR'da taksiden inerken eşi Kemal Demir'in (29) silahlı saldırısına uğrayan Nazlı Demir (24) hayatını kaybetti. Seken kurşunlardan birinin de taksi şoförüne isabet ettiği olay sonrası tabancayla intihara kalkışan Kemal Demir ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Demir, taksiden inip evine gitmek istediği sırada eşi Kemal Demir'in tabancalı saldırına uğradı. Demir yere yığılırken, taksi şoförü İ.Y. de seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından Kemal Demir, bu kez tabancasının namlusunu kendisine doğrultup tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Nazlı Demir, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kemal Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu, taksi şoförünün ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Nazlı Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
