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Diyarbakır'da Erkek Cesedi Bulundu: Homicide Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Diyarbakır'da Erkek Cesedi Bulundu: Homicide Üzerine Soruşturma Başlatıldı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir erkek cesedi bulundu. Ekipler, cesedin silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Kırsal Batı Karakoç Mahallesi'nde dün akşam yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede N.B. (53) olduğu belirlenen kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

N.B'nin cesedi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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