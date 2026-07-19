Haberler

Diyarbakır'da Engellileri Taşıyan Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: 19 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da engellileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır'da engellileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Batman kara yolundaki merkez Bağlar ilçesine bağlı Ağaçgeçit mahallesinde öğle saatlerinde, bir rehabilitasyon merkezinden çıkan engellileri taşıyan N.T.'nin kullandığı 34 BNC 160 midibüs, V.S idaresindeki 07 BOF 189 otomobil ile çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Bölgeye jandarma ekipleri, sağlık görevlileri ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: ANKA
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp

Denizde korkunç kaza! Çarpışmanın etkisiyle gemi personeli kayboldu
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü

Devlet televizyonunda olay Türkiye itirafı! 100 yıllık inkar çöktü
'Çok kazanıyorlar' diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt

Bu görüntüyü paylaşıp isyan etti: Hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu

Başkenti 41 füze ve 125 İHA ile yangın yerine çevirdiler
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde kimsenin beklemediği gelişme