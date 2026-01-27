Haberler

Eğimli arazide işçiler, karda kayan direkle birlikte sürüklendi; o anlar kamerada

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde karla kaplı eğimli arazide iki enerji şirketi çalışanı, sürükledikleri elektrik direğiyle birlikte kayarak çalılara çarptı. Neyse ki işçiler yara almadan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çüngüş ilçesi kırsalında 2 enerji şirketi personeli, onarım için karla kaplı eğimli arazide sürükledikleri elektrik direğinin kaymasıyla dengelerini kaybedip düştü. Direkle birlikte sürüklenen işçiler bir süre sonra çalılara çarptı. İşçilerin yara almadan kurtulduğu o anlar, ekip arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

