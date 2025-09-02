Diyarbakır'da Endoskopi ve Kolonoskopi Ünitesi Hizmete Girdi

Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi ünitesi hizmete başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hizmete giren ünitede ilk endoskopi işlemi mide şikayetleri bulunan, yapılan endoskopi sonrası gastrit ve reflü tanısı konulan 23 yaşındaki bir erkek hastaya uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çermik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Umut Karagöz, ünitenin bölge halkı için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Daha önce bu işlemler için ilçe dışına gitmek zorunda kalan hastalarının artık kendi ilçelerinde, modern tıbbi donanımla hizmet alabileceğini kaydeden Karagöz, hastane bünyesinde hizmet verecek olan birimin hem tanı hem de tedavi süreçlerine önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Azat Közgün ise hizmete giren endoskopi ve kolonoskopi ünitesinin özellikle kanserin erken teşhisinde büyük önem taşıdığını bildirdi.

Endoskopi ve kolonoskopi işleminin teşhis ve tedavide yer alan önemli bir görüntüleme yöntemi olduğunu belirten Dr. Közgün, şunları kaydetti:

"Erken tanının hayati önem arz ettiği kolon ve rektum kanserinin erken teşhisinde de kullanılmaktadır. Hastanemizde hizmet vermeye başlayan endoskopi ve kolonoskopi ünitesiyle vatandaşlarımız yaşadıkları ilçede bu hizmete ulaşabilecek. Böylesine modern bir üniteyi hastanemize kazandırdıkları için İl Sağlık Müdürlüğümüze ve hastane başhekimimize teşekkür ediyorum."