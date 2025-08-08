Diyarbakır'da Emzirme Haftası Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'da '1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası' kapsamında emzirmenin önemi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan etkinlikte, anne sütüyle beslenmenin faydaları anlatıldı ve ailelere eğitici broşürler dağıtıldı.

Diyarbakır'da "1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası" kapsamında, emzirmenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Binası'nda kurulan stantta, anne sütüyle beslenmenin çocuk sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

"Bebek Dostu Hastane" unvanına sahip hastanede gerçekleştirilen etkinlikte, anne ve babalara yönelik eğitici broşürler dağıtıldı, sağlık çalışanları tarafından emzirmenin faydaları ve doğru emzirme teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uzmanlarca verilen eğitimlerde, emzirmenin sadece bebeklerin fiziksel gelişimi için değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve anne-bebek bağının kuvvetlenmesi açısından da büyük önem taşıdığı bilgisi verildi.

Etkinliğe çocuklarıyla katılan ailelere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
