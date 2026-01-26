Haberler

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Binası Önüne EYP Atılması İle İlgili 13 Gözaltı

Güncelleme:
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü önünde el yapımı patlayıcı atılması sonucu 13 kişi gözaltına alındı. Olayda herhangi bir hasar oluşmadığı belirtildi.

1) DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI ÖNÜNE EYP ATILMASI İLE İLGİLİ 13 GÖZALTI

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılması ile ilgili 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yolda meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi tarafından yola el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP'nin infilak etmesiyle şüpheliler, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan çalışmada; EYP'nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

