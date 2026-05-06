Diyarbakır'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'da organize sanayi bölgesindeki bir mobilya fabrikasında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan Halit Yoldaş (29), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde organize sanayi bölgesindeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Halit Yoldaş, çalıştığı fabrikada giden elektriği açmak için şalteri kaldırmak istediği sırada akıma kapıldı. Yoldaş ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yoldaş, kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası Halit Yoldaş'ın cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. )

