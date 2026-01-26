Haberler

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne EYP atılması ile ilgili 13 gözaltı

Güncelleme:
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde el yapımı patlayıcı atılması olayı sonrası 13 şüpheli gözaltına alındı. Patlayıcı infilak etmedi, soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılması ile ilgili 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yolda meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi tarafından yola el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP'nin infilak etmesiyle şüpheliler, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan çalışmada; EYP'nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

