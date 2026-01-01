Diyarbakır'da Buzlanma ve Don Nedeniyle Eğitime Yarın Ara Verildi

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojik verilere göre, 02.01.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak;

2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca; çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur."