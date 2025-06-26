Diyarbakır'da Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında 5.? ?Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesini amaçlayan toplantı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Bölge illerinin sınır hatlarında yaşanan düzensiz göç hareketliliği, alınan güvenlik önlemleri, yakalanan düzensiz göçmen sayıları, sınır güvenliği uygulamaları ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen yöntemlerin ele alındığı toplantıda, bölgesel düzeyde sürdürülen çalışmaların genel durumu değerlendirildi.

Vali Zorluoğlu'nun başkanlığındaki toplantıya, Adıyaman Valisi Osman Varol, Batman Valisi Ekrem Canalp, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Tunceli Valisi Şefik Aygöl ile ilgili illerin Göç İdaresi müdürleri katıldı.

Toplantıda, düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve alınan tedbirlerin bölgesel ölçekte daha koordineli şekilde uygulanmasının önemi vurgulandı.