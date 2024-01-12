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Diyarbakır'da Durdurulan Takside Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yapılan şok uygulamada durdurulan takside yapılan aramada 2 otomatik tüfek, 4 tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Sürücü H.K. gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da durdurulan takside yapılan aramada 2 otomatik tüfek, 4 tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. 21 suç kaydı olan sürücü H.K. (22), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timlerince Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen şok uygulamada, şüphe üzerine bir taksi durduruldu. Savcılıktan alınan izinle yapılan aramada yolcu koltuğundaki 1 kutuda bez parçalarına sarılı 4 tabanca, 2 otomatik tüfek ve 6 şarjör ele geçirildi. GBT sorgusunda 21 suç kaydı çıkan sürücü H.K., gözaltına alındı. H.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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