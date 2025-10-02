Diyarbakır'da Dünya Kalp Günü Etkinliği: Sağlık Çalışanlarına Eğitim Verildi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce "Dünya Kalp Günü" kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik "Ritmi Kaçırma" eğitim programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Dr. Abdullah Birol Konferans Salonu'nda katılımcılara eğitim veren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, kalp damar hastalıklarının dünyada en yaygın ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Sigara, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın en büyük risk faktörleri olduğunu dile getiren Akıl, "Düzenli egzersiz, erken teşhis ve koruyucu hekimlik hayat kurtarıyor." ifadesini kullandı.

Haftanın beş günü 40'ar dakika tempolu yürüyüşün önemine değinen Akıl, özellikle 40 yaş sonrasında düzenli tansiyon ve kolesterol takibinin yapılması gerektiğini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk de kalp damar hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir bir hastalıklar olduğunu belirterek, eğitim programıyla çalışanların hem kendi sağlıklarını korumaları hem de vatandaşlara sunacakları hizmette farkındalık kazanmaları için önemli bir adım attıklarını vurguladı.