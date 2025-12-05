Haberler

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri'nde Çevre Temizliği Etkinliğine Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllülük Haftası kapsamında Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri kıyısında gönüllülerle birlikte farkındalık yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği düzenledi. Vali Zorluoğlu, gönüllülüğün önemine vurgu yaptı ve Dicle Nehri'nin temiz tutulmasının gerekliliğini ifade etti.

DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllülük Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliğinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile Dicle Nehri kıyısında gönüllülerle birlikte çöp topladı.

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçelerinde ve Dicle Nehri kıyısında, 5 Aralık Dünya Gönüllülük Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ile AFAD gönüllüleri, kurum personelleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Zorluoğlu, gönüllülüğün önemine dikkat çekerek, "Bugün 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü. Biz gönüllülüğün ne demek olduğunu yakın geçmişimizde yaşayarak öğrendik. Bunlardan ilki pandemi zamanıydı. Malum pandemi döneminde özellikle gönüllü hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu milletçe, hatta tüm dünya olarak bir kere daha görmüş olduk. ve ihtiyaç sahibi yaşlı insanlara, engellilere gönüllülük esası içerisinde gençlerimizin koşarak nasıl yardımcı olduklarına hep beraber şahit olduk. Ama daha sonra işte asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinde gerçekten deprem zamanı ve sonrasında özellikle gönüllü hizmetlerin yine ne kadar önemli olduğunu ve bu hizmetlerin adeta olmazsa olmaz olduğunu, kriz zamanlarında bunu çok daha büyük bir önem kazandığını hep beraber yaşayarak öğrendik. Bu bakımdan 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü bizim için artık çok daha önemli, bilinmesi gereken ve yaygınlaştırılması gereken bir konu. Biz de bugüne uygun olarak, bu günü anlamlandırma adına gençlerimiz ve kurumlarımızla birlikte, gönüllülerimizle birlikte, başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, AFAD Müdürlüğümüz olmak üzere gönüllü gençlerimizle birlikte bir gönüllülük faaliyeti gerçekleştiriyoruz. ve Dicle nehrinde beraberce bir çöp toplama, temizlik faaliyetini icra edeceğiz" dedi.

'YAPILAŞMA İLE İLGİLİ DE BİR KOMİSYON KURDUK'

Nehir kıyısındaki yapılaşmalarla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirten Vali Zorluoğlu, "Dicle nehri binlerce yıldır bu coğrafyaya bereket getiren bir nehirdir. ve bu topraklarda kurulan onlarca medeniyet için can damarı olmuş. Hayat damarı olmuş bir nehirdir. Dolayısıyla bu nehrin temiz tutulması ve bizden sonraki nesillere de onların da istifade edeceği şekilde devredilmesi gerekiyor. Bu bakımdan bölge için çok çok önemli bir destinasyondayız. Dicle Nehri kenarındayız. İnşallah daha iyi bir çevreci anlayışla önümüzdeki dönemlerde buralar kirlenmez. Ama geçtiğimiz günlerde benim burada yaptığım bir gezide burada epey bir kirlilik, çöplerin atıldığını gördük. Kirlilik olduğunu gördük. Bugün de biraz dikkat çekme adına Dicle Nehri kenarında bu genç kızlarımızla, evlatlarımızla birlikte güzel bir temizlik faaliyeti icra edeceğiz. ve bir farkındalık ortaya koymaya çalışacağız. Yapılaşma ile ilgili de bir komisyon kurduk, tespitler yapıldı, mülkiyet durumlarına bakıldı, işletmelere bakıldı, ruhsat durumlarına bakıldı. Kendi aramızda toplantılar yaptık. Ama bir de tabii burada iş yapan, yıllardır var olan esnaflarımızı da bir dinleyeceğiz. Onları da davet edeceğim. Onların da söz hakkı var. Onları da dinleyeceğiz. Karşılıklı bir birimi anlayarak ve şehrin faydasına olacak şekilde burada bir düzenleme yapmayı arzuluyoruz. Henüz başındayız ama çabucak sonlandıracağız" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var

ABD, Gazze'de Türk askerinde ısrarcı! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Resmi açıklama: Fenerbahçe'de rekor kırıldı

Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe'de rekor kırıldı
Kuzen tartışması kanlı bitti

Kuzen tartışması kanlı bitti
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor

Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Dünyaca ünlü milyarderlerin yüzleri robot köpeklere monte edildi

Bu sergi olay oldu: Robot köpekleri görenler gözlerine inanamadı
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.