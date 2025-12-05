Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri'nde Çevre Temizliği Etkinliğine Katıldı

DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllülük Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliğinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile Dicle Nehri kıyısında gönüllülerle birlikte çöp topladı.

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçelerinde ve Dicle Nehri kıyısında, 5 Aralık Dünya Gönüllülük Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ile AFAD gönüllüleri, kurum personelleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Zorluoğlu, gönüllülüğün önemine dikkat çekerek, "Bugün 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü. Biz gönüllülüğün ne demek olduğunu yakın geçmişimizde yaşayarak öğrendik. Bunlardan ilki pandemi zamanıydı. Malum pandemi döneminde özellikle gönüllü hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu milletçe, hatta tüm dünya olarak bir kere daha görmüş olduk. ve ihtiyaç sahibi yaşlı insanlara, engellilere gönüllülük esası içerisinde gençlerimizin koşarak nasıl yardımcı olduklarına hep beraber şahit olduk. Ama daha sonra işte asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinde gerçekten deprem zamanı ve sonrasında özellikle gönüllü hizmetlerin yine ne kadar önemli olduğunu ve bu hizmetlerin adeta olmazsa olmaz olduğunu, kriz zamanlarında bunu çok daha büyük bir önem kazandığını hep beraber yaşayarak öğrendik. Bu bakımdan 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü bizim için artık çok daha önemli, bilinmesi gereken ve yaygınlaştırılması gereken bir konu. Biz de bugüne uygun olarak, bu günü anlamlandırma adına gençlerimiz ve kurumlarımızla birlikte, gönüllülerimizle birlikte, başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, AFAD Müdürlüğümüz olmak üzere gönüllü gençlerimizle birlikte bir gönüllülük faaliyeti gerçekleştiriyoruz. ve Dicle nehrinde beraberce bir çöp toplama, temizlik faaliyetini icra edeceğiz" dedi.

'YAPILAŞMA İLE İLGİLİ DE BİR KOMİSYON KURDUK'

Nehir kıyısındaki yapılaşmalarla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirten Vali Zorluoğlu, "Dicle nehri binlerce yıldır bu coğrafyaya bereket getiren bir nehirdir. ve bu topraklarda kurulan onlarca medeniyet için can damarı olmuş. Hayat damarı olmuş bir nehirdir. Dolayısıyla bu nehrin temiz tutulması ve bizden sonraki nesillere de onların da istifade edeceği şekilde devredilmesi gerekiyor. Bu bakımdan bölge için çok çok önemli bir destinasyondayız. Dicle Nehri kenarındayız. İnşallah daha iyi bir çevreci anlayışla önümüzdeki dönemlerde buralar kirlenmez. Ama geçtiğimiz günlerde benim burada yaptığım bir gezide burada epey bir kirlilik, çöplerin atıldığını gördük. Kirlilik olduğunu gördük. Bugün de biraz dikkat çekme adına Dicle Nehri kenarında bu genç kızlarımızla, evlatlarımızla birlikte güzel bir temizlik faaliyeti icra edeceğiz. ve bir farkındalık ortaya koymaya çalışacağız. Yapılaşma ile ilgili de bir komisyon kurduk, tespitler yapıldı, mülkiyet durumlarına bakıldı, işletmelere bakıldı, ruhsat durumlarına bakıldı. Kendi aramızda toplantılar yaptık. Ama bir de tabii burada iş yapan, yıllardır var olan esnaflarımızı da bir dinleyeceğiz. Onları da davet edeceğim. Onların da söz hakkı var. Onları da dinleyeceğiz. Karşılıklı bir birimi anlayarak ve şehrin faydasına olacak şekilde burada bir düzenleme yapmayı arzuluyoruz. Henüz başındayız ama çabucak sonlandıracağız" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,