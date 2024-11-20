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Diyarbakır'da Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı

Diyarbakır'da Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı
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Eğil ilçesinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklara yönelik sinema gösterimi düzenlendi. Kaymakam Volkan Hülür, etkinlikte çocukların yaşam hakkına dikkat çekerek, çocukların en doğal hakları olan sevgi, eğitim ve korunma gibi konuların önemini vurguladı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklar için sinema gösterimi yapıldı.

Eğil Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, çocuklar için gerçekleştirilen sinema etkinliğinde, salondaki ön sıralar boş bırakılarak üzerlerine Narin Güran, Eren Bülbül ile Filistin ve Doğu Türkistanlı çocukların isimleri yazıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Volkan Hülür, düzenledikleri etkinlikte çocukların yaşam hakkına dikkat çektiklerini belirtti.

Hülür, şunları kaydetti:

"Bugünün küçükleri olan çocuklarımız, yarının büyükleri olacaktır. Bir toplumun en değerli varlıkları çocuklarıdır. Bugünü mutlu ve huzurlu kılmak, geleceğe güvenle bakmak, milli ve manevi değerlere sahip olan ve bilimin ışığında yetiştirilen çocuklarımızla mümkündür. Unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunma gibi haklar çocukların en doğal haklarıdır. Bu hakları çocuklarımıza sunmak bizim en önemli görevimizdir. Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Dünyanın neresinde olursa olsun, çocukların çalıştırılma, ölüm, şiddet, ihmal, istismar, açlık, savaş, terör, göç ve erken evlilikler gibi nedenlerle yaşadıkları mağduriyetlerin son bulmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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