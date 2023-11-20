Diyarbakır'da Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği düzenlendi

Bağlar Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren aile ve çocuk merkezlerinde eğitim alan çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocukların korunması, sağlık hakları gibi temel konular üzerinde çalışmalar yapıldı ve çocuklara yaşama, barınma ve eğitim hakları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren aile ve çocuk merkezlerinde eğitim alan çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

Çocukların korunması, sağlık hakları gibi temel konularda çalışmaların gerçekleştirildiği etkinlikte onlara, yaşama, barınma ve eğitim hakları ile ilgili görsel ve drama çalışmalarıyla bilgilendirme yapıldı.