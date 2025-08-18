Diyarbakır'da Düğün Salonunda Kavga: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen kavgada 2 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, düğün salonunda, tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç. (25) bıçakla, Y.Ç. (42) ise darp sonucu yaralandı.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zelenski ABD'de! Trump'tan 'NATO ve Kırım'dan vazgeç' çağrısı

Trump'ın sunduğu 2 şart Putin'i keyiften havalara uçuracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bomba orta saha hamlesi

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.