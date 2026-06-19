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Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

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Diyarbakır'da trafik polisleri, yayalara yol vermeyen araçlara yönelik dron ve KGYS destekli denetim yaptı. Emniyet, uygulamaların kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Diyarbakır'da, trafik polisleri tarafından dron destekli "yaya geçidi" denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, karayollarında yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, şehrin farklı noktalarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), insansız hava araçları ve trafik ekipleri aracılığıyla "yayalara yol vermeyen araçlara yönelik" denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

"Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin güvenli bir trafik akışının sağlanması adına kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık
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