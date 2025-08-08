Diyarbakır'da Drift Yapan Sürücülere 107 Bin TL Ceza

Diyarbakır'da drift ve makas atan 3 sürücüye toplam 107 bin 253 lira ceza uygulandı. Trafik Denetleme ekipleri, KGYS kameraları üzerinden tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından drift ve makas atan 3 otomobil sürücüsü tespit edildi.

Görüntülerde kimlikleri tespit edilen sürücüler yakalandı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürülen sürücülere, toplam 107 bin 253 lira idari ceza uygulandı.

Sürücülerin ehliyetlerine de el konuldu.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
