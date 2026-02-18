Haberler

Diyarbakır'da dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 22 banka ve kredi kartı ile 32 SIM kart bulundu. 5 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve yasa dışı bahis" suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli yakalandı, aramalarda, 22 banka ve kredi kartı, 13 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 17'si çipsiz 32 SIM kart, 4 hard disk, flaş bellek ve "akıllı kart okuyucu" ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA " / " + Ahmet Kaplan -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Sünnilere ağza alınmayacak küfürler eden fenomen hakkında başsavcılık harekete geçti

Sünnilere ağza alınmayacak küfürler etti, başsavcılık harekete geçti