Diyarbakır'da doktora bıçaklı saldırı: Şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktora bıçak çekip darbeden Ramazan M., tutuklandı.

Olay, 11 Mayıs akşamı, Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ramazan M., rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede görevli doktorla tartıştı. Doktora kafa atan şüpheli, yanındaki bıçağı çekip tehditte bulundu. Saldırının ardından acil serviste 'beyaz kod' alarmı verildi. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, Ramazan M.'yi gözaltına aldı. Darp raporu alan doktorun şikayetçi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Doktorun ise bir süre görevinden izin aldığı belirtildi.

'SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI SOMUT ADIMLAR ERTELENMEMELİ'

Hekimsen İl Temsilcisi Dr. Haçım Hizol, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Yaşanan şiddet olayı sonrası meslektaşımız hizmetten çekilmek zorunda kalmış, psikolojik olarak bir süre hasta bakamayacaktır. Bu durum yalnızca bir hekimin mağduriyeti değil, acil servisteki hekim açığını derinleştiren, mevcut iş yükünü artıran ve vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimini doğrudan etkileyen ciddi bir toplumsal sorundur. Bugün zaten hekime ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlarımız için sağlıkta şiddet, sağlık sistemini daha da kırılgan hale getirmektedir. Artan iş yükü; tükenmişliği, hata riskini ve sağlık hizmetinde aksaklıkları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle sağlıkta şiddete karşı sessiz kalmak, yalnızca hekime değil toplum sağlığına zarar vermektedir. Unutulmamalıdır ki hiç kimse şiddet görmek için hekim olmuyor. Sağlık çalışanlarının can güvenliğinin olmadığı bir ortamda sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetinden söz etmek mümkün değildir. Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı ve somut adımlar artık ertelenmemelidir" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı