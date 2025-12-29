Haberler

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Diyarbakır'da Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı boğarak öldürdü ve cesedini gömdü. Zanlı tutuklandı.

DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı (28) boğarak öldüren cinayet zanlısı Okay Gür (38), tutuklandı.

Olay, 27 Aralık'ta Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı bilinmeyen nedenle boğdu. Gür, daha sonra Yakışıklı'nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.

Rojda Yakışıklı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı'nın öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı'nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözaltına alınan Okay Gür, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
