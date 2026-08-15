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Lice'de Minibüs Kazası: 2 Ölü, 12 Yaralı

Lice'de Minibüs Kazası: 2 Ölü, 12 Yaralı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yolcuların Muş'taki nişan törenine gittiği öğrenildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AFM 446 plakalı minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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