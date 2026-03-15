Diyarbakır Valiliği'nden Barajdan Su Tahliyesi Uyarısı: Su Seviyesindeki Ani Yükselmelere Karşı Dikkatli ve Tedbirli Olunması İstendi

Diyarbakır'da etkili olan yağışlar sonrası Devegeçidi Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tahliye işlemleri başlatıldı. Valilik, vatandaşları su seviyesindeki ani değişimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da yağışın etsiyle Devegeçidi Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle tahliye işlemi başlatıldı. Valilik yaptığı uyarıda, "Tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Kentte son günlerde etkili olan yağış barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Diyarbakır Valiliği'nce yapılan duyuruda, yağış nedeniyle su seviyesinin arttığı Devegeçidi Barajı'nda tahliye işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde baraj havzalarına düşen yağışların yoğunluğuna bağlı olarak, barajlara gelen yüksek akım durumlarında zaruri hallerde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir. İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle, sulama amaçlı inşa edilmiş olan Devegeçidi Barajı'nda dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatılmıştır. Diğer barajlarımızda da su seviyelerinin durumuna göre gerekli görülmesi halinde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir. Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla; nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerindeki yurttaşların yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda tarım arazisi, bağ-bahçe, geçici barınak gibi yerlerin tedbir alması, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Büyük tepki çeken yaptırım kararında geri adım atıldı
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Fatih Tekke 1 yılda bambaşka biri oldu

1 yılda bambaşka biri oldu! Son halini görenler inanamıyor
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak video: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Türk polisi yine gönülleri fethetti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan 'The end' paylaşımı

İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı
Yok böyle lig! Her takımın küme düşme ve şampiyonluk ihtimali var

Dünyada eşi benzeri az görülür! Haberi okuyanlar şaşırıyor