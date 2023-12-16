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Diyarbakır'da Deprem Sonrası Bina Yıkımı Sırasında Çökme

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında, yanındaki evin üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina, yanındaki evin üzerine çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alıp tahliye edilen Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında, yanındaki evin üzerine çöktü. Evde hasar oluşurken, çökmeyle çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkım sırasında, ölü veya yaralının olmadığı bildirildi. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatılırken, yıkım işini yapan firma tarafından ağır hasar alan evin yeniden inşa edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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