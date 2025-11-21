Diyarbakır'da Dalış Eğitiminde Büyü Malzemeleri Bulundu
Eğil Baraj Gölü'ne eğitim amacıyla bugün dalış yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama-kurtarma ekibi, su altında çöplerin yanı sıra 'büyü' için kullanıldığı değerlendirilen; aralarında at nalı, üzerinde Arapça yazılar bulunan malzemelerle karşılaştı. Ekipler, malzemeleri kıyıya çıkarıp yaktı.
