Diyarbakır'da Dalış Eğitiminde Büyü Malzemeleri Bulundu

Diyarbakır'da Eğil Baraj Gölü'nde eğitim yapan itfaiye ekipleri, dalış sırasında 'büyü' için kullanıldığı değerlendirilen malzemeler buldu. Bulunan malzemeler kıyıya çıkarılıp yakıldı.

DİYARBAKIR'da eğitim için baraj gölüne dalış yapan itfaiyeciler, 'büyü' için kullanıldığı değerlendirilen malzemeler buldu.

Eğil Baraj Gölü'ne eğitim amacıyla bugün dalış yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama-kurtarma ekibi, su altında çöplerin yanı sıra 'büyü' için kullanıldığı değerlendirilen; aralarında at nalı, üzerinde Arapça yazılar bulunan malzemelerle karşılaştı. Ekipler, malzemeleri kıyıya çıkarıp yaktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
