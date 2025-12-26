Haberler

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ'NE 'YOLSUZLUK' OPERASYONU; 10 GÖZALTI

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, çöp poşetinde cesedi bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi olarak sitenin kapıcısı S.K. gözaltına alındı. Durgun'un eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulmuştu.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8'inci katındaki dairede çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye Durgun'un (18) cinayet şüphelisi olarak sitenin kapıcısı S.K. (27) gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi. Durgun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı S.K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. S.K.'nin Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

S.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
