Diyarbakır'da çocuklara kar topu atan şoför tutuklandı

Diyarbakır'da üst geçitte araçlara kar topu atan 3 çocuğa yumruk ve tekme atan minibüs şoförü Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerle gündeme geldi.

DİYARBAKIR'da üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeleyen minibüs şoförü Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla alınan kayıtta, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü. Sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Çocukların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelinin minibüs şoförü Y.T. olduğu belirlendi. Dün gözaltına alınan Y.T., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.T., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'yaralama' suçundan tutuklandı.

