Diyarbakır'da Çocuklarda Romatizmal Hastalıklar Hakkında Uyarı

Diyarbakır'da, uzmanından romatizmal hastalıkların çocuklarda da görülebileceği uyarısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Uzmanı Dr. Yasemin Demir Yiğit, çocuk romatolojisinin sadece kas ve eklem hastalıklarıyla değil, bağ doku, damar hastalıkları ve tekrarlayan ateş sendromlarıyla da ilgilendiğini belirtti.

Ailevi Akdeniz Ateşi, tekrarlayan bademcik iltihabı, Behçet hastalığı, cilt ve kas tutulumu, bağ dokusu hastalıkları, damar iltihapları, sık görülen bazı hastalıkların başında geldiğini anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

"Çocuklar, yetişkinlerin küçük halleri değildir. Onların tedavisi ve takibi kendine özgü kurallara göre yapılmalıdır. Eklemlerde geçmeyen şişlik, sürekli ağrı, hareket kısıtlılığı, ciltte döküntüler, uzun süren ya da tekrarlayan ateş durumlarında mutlaka bir çocuk romatoloji uzmanına başvurun."

Yiğit, sadece tahlil sonuçlarına bakarak tanı koymadıklarını ifade ederek, hastanın hikayesi, muayenesi ve klinik bulgularının çok önemli olduğunu, tanı koyarken diğer branşlarla da iş birliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.