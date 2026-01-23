Haberler

Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metal halka ekiplerce çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bir çocuğun parmağına sıkışan metal halka, ailesinin müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ekipler, metal halka ile parmak arasında koruyucu bir aparat kullanarak müdahale etti.

Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metal halka itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Diyarbakır'da bir çocuk madeni paranın iç kısmını çıkararak dış halkasını yüzük gibi parmağına taktı.

Bir süre sonra metal halkayı parmağından çıkaramayan çocuğun ailesinin müdahalesi sonuç vermeyince durum, itfaiye ekiplerine bildirildi.

Ekipler, parmak ile metal arasına koruyucu aparat yerleştirerek, kesici alet yardımıyla metal halkayı çıkardı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu