Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metal halka ekiplerce çıkarıldı
Diyarbakır'da bir çocuğun parmağına sıkışan metal halka, ailesinin müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ekipler, metal halka ile parmak arasında koruyucu bir aparat kullanarak müdahale etti.
Diyarbakır'da bir çocuk madeni paranın iç kısmını çıkararak dış halkasını yüzük gibi parmağına taktı.
Bir süre sonra metal halkayı parmağından çıkaramayan çocuğun ailesinin müdahalesi sonuç vermeyince durum, itfaiye ekiplerine bildirildi.
Ekipler, parmak ile metal arasına koruyucu aparat yerleştirerek, kesici alet yardımıyla metal halkayı çıkardı.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel