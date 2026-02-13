Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Diyarbakır'da geçen yıl 9 yaşındaki erkek çocuğunu zorla götürmeye çalıştığı iddiasıyla hakkında açılan davada tutuklu yargılanan sanık G.K'ye "çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık G.K. (29) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, mağdur çocuk H.A. ve ailesi katılmadı.

Mahkemede, önceki celse TCK'nin 32. maddesi gereği sanığın akıl sağlığı için istenilen raporun geldiği belirtilerek, rapora göre ilgili maddeden yararlanamayacağına ilişkin tıbbi kanaate varıldığı ifade edildi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaada, suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu gerekçe göstererek, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık G.K, "Rapora bir diyeceğim yoktur. Öldürme ve tacize yönelik bir düşüncem yoktu, psikolojik sorunlarım vardı. Pişmanım tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mağdur ailenin avukatları, sanığın cezalandırılması yönündeki mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığa alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi talebinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise esas hakkındaki mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin tahliyesi yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme, "çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan sanık G.K'nin 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verdi.

Olay

Diyarbakır'da Lise 1. Sokak'ta 27 Ağustos 2025'te esnaf Ahmet Arslan (42) iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan G.K'nin 9 yaşındaki H.A'yı çekiştirerek ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etmiş, Arslan'ın sözlü müdahalesiyle erkek çocuğu, şüphelinin elinden kurtularak olay yerinden uzaklaşmıştı. G.K'ye çocuğa neden böyle davrandığını sorması üzerine Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşanmış, arbedenin ardından G.K. olay yerinden kaçmış, Arslan'ın iki parmağı incinmişti.

Olayı öğrenen aile üyeleri polise şikayetçi olduktan sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulunmuş, polis ekiplerince 29 Ağustos 2025'te yakalanan G.K. aynı gün tutuklanmıştı.

Şüphelinin çocuğu zorla götürmeye çalışması, esnafın şüpheliye müdahalesi, aralarında yaşanan arbede ve ailenin Arslan'a teşekkür ziyareti iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.