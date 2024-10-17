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Diyarbakır'da Cip ve Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı

Diyarbakır'da Cip ve Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cip ile kamyon çarpıştı. Kazada 2'si ağır, toplam 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

İ.A'nın yönetimindeki 06 DTJ 140 plakalı cip, Diyarbakır-Bismil kara yolu Bismil İlçe Otogarı Kavşağı'nda K.A'nın idaresindeki 63 ACF 034 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İ.A. ile cipteki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel

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