DİYARBAKIR'da, Mehmet Saki Pehlivan'ın (40) öldürülmesine ilişkin eşi Aslıhan Pehlivan (38) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Mehmet Cengiz'in (46) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü. Mehmet Cengiz, "Aslıhan sevgili olduğumuzu söyledi ama kabul etmiyorum" derken, Aslıhan Pehlivan ise "Yazışmalar ve konuşmalarımız var. Telefon kayıtlarımızın ortaya çıkarılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Duruşma, 10 Aralık'a ertelendi.

Olay, 11 Nisan 2025 akşamı, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Batıkent Sitesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Pehlivan'ın bulunduğu eve giden Mehmet Saki Pehlivan, çıkan tartışmada Mehmet Cengiz tarafından darbedildi. Cengiz'in evden ayrılmasının ardından Aslıhan Pehlivan'ın haber vermesi üzerine, kadının yakınları da eve geldi. Yerde hareketsiz kalan Mehmet Saki Pehlivan için evdekiler, 'Baygınlık geçirdi' diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Nabzı atmadığı ve vücudunda darp izleri bulunduğu belirtilen Pehlivan için sağlık çalışanları durumu polise bildirdi.

AMBULANSTAN İNDİRİLİRKEN SEDYEYLE DÜŞTÜ

İlk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırılan Mehmet Saki Pehlivan, acil servis önünde ambulanstan çıkarıldığı sırada sedyeyle birlikte düştü. O anlar kameraya yansırken, hastanede tedaviye alınan Pehlivan, kurtarılamadı. İl Sağlık Müdürlüğü de Mehmet Saki Pehlivan'ın ambulanstan çıkarılırken, sedyeyle düşmesiyle ilgili idari soruşturma başlattı. Ayrıca, Mehmet Saki Pehlivan'ın, eşinin ve yakınlarının binaya giriş görüntüleri de kameraya yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Aslıhan Pehlivan ve Mehmet Cengiz tutuklandı. Pehlivan'ın 7 yakını ise serbest bırakıldı.

Cengiz hakkında 'Kasten öldürme', Pehlivan hakkında ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HASTANE RAPORU DOSYAYA EKLENDİ

Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3'üncü duruşması görüldü. Duruşmaya maktulün ailesi, tutuklu sanıklar Aslıhan Pehlivan ve Mehmet Cengiz ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık Mehmet Cengiz'in hastanede gördüğü tedavinin detayları için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden istenen rapor da dosyaya eklendi.

'EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI SEVİYORUM'

Duruşmada dinlenen sanık Mehmet Cengiz, "Olayın olduğu akşam hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle giderken kalp krizi geçirdiğim için yatış yaptım. Bir gün sonra taburcu oldum. Önceki duruşmalarda Aslıhan sevgili olduğumuzu söyledi ama bunu kabul etmiyorum. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Aslıhan kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için beni eve davet etmiştir. Olaydan dolayı pişmanım" diye konuştu.

'İLİŞKİMİZİ İNKAR EDİYOR'

Aslıhan Pehlivan ise Cengiz'in yalan söylediğini belirterek, "Sanık Mehmet Cengiz'i ben eve davet ettiysem ve ilişkimizi de kabul etmiyor ya, bizim yazışmalar ve konuşmalarımız var. O telefon kayıtlarımızın ortaya çıkarılmasını istiyorum. Ben kendisini çağırmadım. Sanık Mehmet Cengiz'in kocamla yatak odasında boğuştuğuna dair beyanı da doğru değildir. Olaydan sonra yatak odasında dağınıklık yoktu. Benim eşim sadece esrar kullanıyor ve kullandığında da yan etki yapmıyor. Kocama ilk darbeyi de sanık Mehmet Cengiz'den geldiğini düşünüyorum" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR'

Duruşmada söz alan maktulün ağabeyi Veysi Pehlivan, "Adalete güveniyorum. Böyle insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Maktul ailesinin avukatları, sanık Mehmet Cengiz için hastaneden gelen raporun olayla alakası olmadığını savunurken, sanık avukatları ise boğuşma nedeniyle sanığın vücudunda tırnak izleri olduğunu ve o sırada sanık Mehmet Cengiz'in kalp krizi geçirdiği için olay günü akşam saatlerinde hastaneye gittiğini belirtti. Savunmaların ardından mahkeme başkanı, mütalaanın sunulması için süre vererek duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı