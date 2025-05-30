Diyarbakır'da Cezaevindeki Çocuklara Tatlı İkramı

Diyarbakır'da Cezaevindeki Çocuklara Tatlı İkramı
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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, cezaevindeki çocuklara tatlı ikramında bulunarak, onlara önemli bir moral desteği sağladı. Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, bu uygulamanın hem geleneksel bir yükümlülük hem de 'yalnız değilsiniz' mesajı taşıdığını belirtti.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, cezaevindeki çocuklara tatlı ikramında bulundu.

Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, yaptığı yazılı açıklamada, asırlardır süregelen vakıf kültürünün insana dair taşıdığı değerlerin yaşatılmaya devam edildiğini söyledi.

Bu kapsamda Niksarlı Hacı Mehmet (Ahi Pehlivan) Vakfının vakfiye şartlarına uygun olarak Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu Çocuk Cezaevi'nde kalan çocuklara ve cezaevi personeline tatlı ikramında bulunduklarını belirten Demir, yapılan çalışmanın yalnızca bir geleneksel yükümlülüğü yerine getirmekten ibaret olmadığını vurguladı.

Demir, "Bu tür uygulamalarla sadece geçmişin mirasını taşımıyoruz, aynı zamanda çocuklarımıza 'yalnız değilsiniz' mesajını da veriyoruz. Vakıf geleneği toplumun her kesimini kapsayan bir anlayış taşıyor." dedi.

Vakıfların yalnızca ekonomik destek sunan kurumlar olmadığını, aynı zamanda moral veren, duygusal destek sağlayan ve aidiyet duygusunu güçlendiren yapılar olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Cezaevindeki çocuklarımız için bu ikram belki küçük bir şey gibi görünebilir ama içeriği çok büyük. Özellikle soğuk baklava, profiterol, magnolia gibi onların seveceği tatlıları seçerek, onların hatırlandığını, önemsendiğini hissettirmek adına yapılan anlamlı bir adım. Gerçekleştirilen bu tatlı ikramı, geçmişten gelen bir geleneği bugünün ihtiyaçlarıyla buluşturan bir sosyal sorumluluk örneği olarak değerlendiriliyor. Bu tür çalışmalar, vakıf kültürünün hala canlı, hala dokunan ve hala insanı merkeze alan bir anlayış olduğunu gösteriyor."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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