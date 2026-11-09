Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli jandarmanın çalışmasıyla yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli jandarmanın çalışmasıyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde ilçe jandarma ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalanarak işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA