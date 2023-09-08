Diyarbakır'da büyük narkoterör operasyonu: 1 milyon 260 bin kök skunk ve 705 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda, 1 milyon 260 bin kök skunk ve 705 bin kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 272 kilogram toz esrar ve 19 kilogram kubar esrar da bulundu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen "Narkoterör Operasyonu"nda 1 milyon 260 bin kök skunk ve 705 bin kök kenevir ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen narko terör operasyonunda; 1 milyon 260 bin kök skunk, 705 bin kök kenevir, 272 kilogram toz esrar, 19 kilogram kubar esrar ele geçirilmiştir" denildi.

Operasyonun 6 Eylül tarihinde gerçekleştirildiği açıklandı. - DİYARBAKIR