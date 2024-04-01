Diyarbakır'da bir esnafın balonları çalındı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir esnafın iş yerinin önünü süslediği balonlar çalındı
Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir esnaf, giysi mağazasının girişini ilkbahar yaz sezonunun başlaması nedeniyle balonlarla süsledi.Sabah iş yerini açan esnaf balonların birir kişinin
bölümünün olmadığını fark etti.
Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde b
çakmakla ipini kopardığı balonların bir bölümünü alıp bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Esnafın durumu bildirmesi üzerine polis balonları çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.