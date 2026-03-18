Berber dükkanındaki yangında mahsur kalan çırak kurtarıldı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde berber dükkanında çıkan yangında içeride mahsur kalan çırak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emri 1'inci Sokak'ta bulunan berber dükkanında, 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında dükkanda bulunan ismi öğrenilmeyen çırak mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, mahsur kalan çırak ise iş yerinin arka kısmındaki pencere parmaklıkların kesilmesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

