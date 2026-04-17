Diyarbakır'daki 6 barajdan kontrollü su tahliyesi sürüyor

Diyarbakır'da Devegeçidi, Ergani, Ambar, Başlar, Kuruçay ve Pamukçay barajlarında yapılan kontrollü su tahliyesi nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Son günlerde etkili olan yağışlar ve kar erimeleri barajlardaki su seviyesini artırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve buna bağlı kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek miktarda su girişi olduğu belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluk sahasındaki Devegeçidi, Ergani, Ambar, Başlar, Kuruçay ve Pamukçay barajlarından kontrollü su tahliyesinin devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 18 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Beklenen yağışlara bağlı olarak, ihtiyaç duyulması halinde barajlarda kontrollü tahliye işlemleri sürdürülebilecektir. Bu kapsamda can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarlarında bulunan yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlarımızın resmi duyuruları yakından takip etmeleri, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazileri, ulaşım yolları, işletmeler ve geçici yapılar için gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yataklarına girilmemesi, su seviyelerinde oluşabilecek ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
İranlı kadınlardan ağır silahlarla gövde gösterisi

İranlı kadınlardan gövde gösterisi!

ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

İran'a teşekkür eden Trump'tan İsrail'e görülmemiş rest

Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
İranlı kadınlardan ağır silahlarla gövde gösterisi

İranlı kadınlardan gövde gösterisi!

Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Avrupa'dan satın aldıkları takımı açıkladı

G.Saraylı yönetici, Avrupa'dan satın aldıkları ünlü takımı açıkladı